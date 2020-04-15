Коммерческая фирма в Гомеле недоплатила более Br200 тыс. налогов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконное использование льгот гомельской фирмой повлекло неуплату в бюджет налогов на сумму более Br200 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Коммерческая организация для уклонения от уплаты налогов незаконно использовала льготы, предусмотренные Декретом Президента от 7 мая 2012 г. №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности". Криминальную схему раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области.

Фирма специализировалась на производстве блоков управления для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Все производственные мощности находились на территории областного центра, а в Добрушском районе были зарегистрированы подконтрольные коммерческие организации. Они имели право на льготу по налогу на прибыль. Работы выполнялись лицами, состоящими с этими организациями в трудовых отношениях, и непосредственно на территории района

При проверке установлено, что в акты выполненных работ вносились недостоверные сведения о производстве товаров на подконтрольных фирмах в Добрушском районе. Фактически работы велись на производственной базе гомельской фирмы, которая и перечисляла денежные средства на расчетные счета добрушских коммерческих организаций за якобы выполненные работы. После обналичивания эти средства использовал учредитель фирмы в личных целях.

Незаконные действия участников схемы привели к завышению затрат и занижению налоговой базы организации, что повлекло неуплату в бюджет более Br200 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении учредителя фирмы и четырех работников коммерческих структур возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.-0-