Коммунальное предприятие в Минске недоплачивало зарплату работникам

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Партизанского района Минска возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора коммунального предприятия о злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

Такое решение принято по результатам проверки межведомственной рабочей группы. Установлено, что у предприятия в течение 2019 года была значительная задолженность по выплате зарплаты сотрудникам, однако директор организации умышленно давал незаконные указания подчиненным не отражать сведения об этом в государственной статистической отчетности.

В прокуратуре отметили, что действия руководителя предприятия привели к длительному нарушению прав работников на получение вознаграждения за свой труд.

Уголовное дело направлено для расследования в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-