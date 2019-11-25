Комната отдыха горела на вокзале Брест-Центральный

25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Брест-Центральный произошел пожар. Один человек пострадал, шестеро эвакуированы, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании в комнате отдыха на третьем этаже в здании вокзала поступила спасателям 24 ноября в 21.45. "Комнаты отдыха, расположенные на втором и третьем этажах здания, оборудованы адресной пожарной системой с дымовыми оптическими пожарными извещателями. Сработало звуковое оповещение о пожаре. Сотрудники администрации и милиционеры спасли мужчину 1978 года рождения", - рассказали в МЧС.

Пострадавший получил ожоги, его госпитализировали. Еще шесть человек были эвакуированы.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем поврежден матрац, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате.

Причина возгорания устанавливается.-0-