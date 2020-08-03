Компания мужчин выбивала у жителя Воложинского района долг в Br420

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела, по которому проходили четверо жителей Могилевской области: они выбивали у знакомого долг в Br420, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, 8 февраля этого года 31-летний житель Воложинского района попросил у 36-летнего знакомого, проживающего в Могилевской области, одолжить ему $200. Тот перечислил ему Br420 на карт-счет. Однако деньги на карточку заемщика не поступили по техническим причинам банковских служб. Об этом житель Воложинского района сообщил по телефону своему займодавцу. Тот не поверил (транзакция по переводу прошла), стал угрожать и требовать перечислить деньги обратно.

В результате 36-летний обвиняемый вместе со своими знакомыми ночью 10 февраля приехали на автомобиле в Воложинский район к дому, где проживал должник. Один из мужчин через форточку проник в квартиру потерпевшего на первом этаже и открыл входную дверь остальным. Требуя вернуть долг, обвиняемые стали избивать мужчину. Потом насильно посадили его в автомобиль и вывезли в лес, продолжая угрожать и избивать. В итоге мужчину отпустили в Минске после того, как получили согласие на возврат денег.

Фото Следственного комитета

Вернувшись домой, потерпевший сообщил о произошедшем в милицию. В то же утро ему поступили на карточку и ранее перечисленные деньги. Все четверо мужчин были задержаны сотрудниками милиции по месту жительства в Могилевской области.

Следователи осмотрели места происшествий, проверили показания на месте, провели допросы, очные ставки, обыски. К материалам уголовного дела приобщены банковские сведения о движении денег по счетам, исследованы мобильные телефоны, проанализированы телефонные соединения. Изъят легковой автомобиль, принадлежащий одному из задержанных.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.384 (принуждение к выполнению долговых обязательств, совершенное группой лиц) и ч.2 ст.17 и ч.1 ст.183 (незаконное лишение свободы) УК.

Трое обвиняемых заключены под стражу, четвертый - под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-