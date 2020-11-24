Компьютерные комплектующие и аксессуары на Br90 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Литвы на территорию Евразийского экономического союза компьютерных комплектующих и аксессуаров стоимостью более Br90 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Дорогостоящий товар обнаружен среди пищевых добавок в автомобиле Volkswagen, который ехал через пункт пропуска "Котловка". "Согласно представленным документам, в транспортном средстве литовского перевозчика в адрес российского получателя перемещались пищевые добавки. Однако при проведении таможенного досмотра автомобиля установлено, что между упаковками с заявленным товаром скрыты коробки с компьютерными комплектующими и аксессуарами, такими как оперативная память и SSD-диски, общим количеством более 850 единиц", - рассказали в ГТК.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает административную ответственность для юридического лица в виде штрафа в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-