Компьютерные комплектующие на Br700 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники выявили попытку незаконного перемещения компьютерных комплектующих стоимостью более Br700 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовик MAN ехал из Голландии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе. Согласно представленным документам, в грузовом отсеке автомобиля перемещалась партия компьютерных клавиатур. Однако при досмотре сотрудники обнаружили довложения. Компьютерных клавиатур в грузовике находилось значительно меньше, чем было заявлено в документах, а вместо них перемещались компьютерные мышки, наборы клавиатур и мышек, веб-камеры, адаптеры.

Количество незаявленного товара составило более 15 тыс. единиц, а его стоимость - свыше Br716 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП, санкция которой предусматривает штраф до 30% стоимости незадекларированных товаров.-0-

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