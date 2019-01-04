Комплектующие к электровозам на Br40 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. комплектующих к электровозам пытались незаконно перевезти через белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица". Транспортное средство казахской фирмы-перевозчика направили на досмотр. В грузовом отсеке среди комплектующих обнаружили 6 тыс. винтов, более 300 патрубков и другие товары, сведения о которых в документах отсутствовали. Общая стоимость незаявленного товара - более Br40 тыс. Неуплата таможенных платежей в этом случае составила бы около Br13 тыс.
По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкция статьи для юридического лица предусматривает наложение штрафа в сумме до 30% от незаконно перемещаемого товара.-0-
Фото Гродненской региональной таможни
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