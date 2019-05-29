Конфеты с кишечной палочкой обнаружили на складе комбината школьного питания в Лиде

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Конфеты с бактериями группы кишечной палочки нашли на складе комбината школьного питания в Лиде. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Нарушения по безопасности конфет были выявлены во время проверки. На склад комбината школьного питания продукция поступила от импортера. Произведены конфеты были в России. Реализовывать их планировали в школьных столовых.

"В результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории конфет вафельных неглазированных "Обыкновенное чудо" было установлено несоответствие их требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям: в конфетах обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек", - рассказали в отделе госнадзора города Лида. Причиной появления бактерий могло стать загрязненное сырье или нарушения технологического процесса упаковки и хранения.

На прилавок конфеты не попали. По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии. Продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта.-0-