Конфликт двух соседей в Борисовском районе закончился убийством

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются обстоятельства убийства мужчины в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 13 марта во дворе частного дома в Борисовском районе обнаружено тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением. По предварительным данным, потерпевший находился в доме у односельчанина. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин ранил другого, потерпевший вышел из дома во двор, где и скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Предполагаемое орудие преступления (нож), а также иные имеющие значение следы и предметы изъяты. По подозрению в преступлении задержан 68-летний хозяин дома.-0-