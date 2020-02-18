Конфликт между мужчинами в Солигорском районе закончился поножовщиной

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Солигорском районе, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 17 февраля около здания фермы вблизи деревни Горка между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого 38-летний местный житель нанес несколько ударов ножом своему 35-летнему оппоненту. Односельчанин смог убежать на ферму, где работники вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Орудие преступления изъято, со злоумышленником работают следователи. Ранее он был судим за совершение тяжкого преступления.-0-