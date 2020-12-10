Конфликт соседей в Могилевском районе закончился нападением на милиционера

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конфликт соседей в деревне Лыково Могилевского района закончился нападением на сотрудника милиции. Об этом сказано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Участковые инспекторы приехали в деревню по вызову местного жителя. Мужчина утверждал, что сосед угрожал ему расправой. "Когда сотрудники пришли опросить обидчика, навстречу им вышел 44-летний сын хозяина. Мужчина был не рад сотрудникам милиции и начал оскорблять их. На одного из офицеров он набросился с кулаками", - говорится в сообщении.

Сельчанина задержали. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-