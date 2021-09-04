Конфликт в квартире в Мозырском районе закончился тремя смертями

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия произошла по месту жительства многодетной семьи в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В квартире на 9 этаже находилась 39-летняя мать, ее 11-летний сын и старшая 21-летняя дочь. В гости к девушке приехал 26-летний знакомый из Речицкого района. По предварительной информации, между ними возникла ссора, в которую была вовлечена и мать девушки.

Молодой человек набросился на хозяйку квартиры, причинив ей несовместимые с жизнью ножевые ранения. Вступившемуся за мать ребенку также были причинены ранения. Сейчас он находится в больнице.

Конфликт девушки и парня продолжился на лестничной площадке. Спустя время их тела обнаружили на козырьке подъезда. Парень в результате падения из окна скончался на месте. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники районного и областного следствия, эксперты и милиция. Допрашиваются соседи, проводится осмотр квартиры. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи работают на месте трагедии.-0-