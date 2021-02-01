Конопляник: от действий протестующих в Пинске пострадали более 50 милиционеров

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время несанкционированных массовых мероприятий в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 сотрудников милиции. Участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, урны, арматуру и распыляли слезоточивый газ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник.

По данным следствия, в результате противоправных действий участников несанкционированных акций были повреждены автотранспорт и другое имущество УВД Брестского облисполкома. Также повреждения получило здание Пинского райисполкома, уничтожено и повреждено городское имущество. При этом общая сумма причиненного имущественного вреда составила более Br23 тыс.

"Наиболее активные участники массовых беспорядков задержаны сразу после участия в них, - рассказал Дмитрий Конопляник. - Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведен осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещенных в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально установлены действия каждого из фигурантов".

В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.293 УК (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромов, уничтожения имущества). Девять обвиняемых заключены под стражу, еще один - под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

По словам начальника УСК, на допросах обвиняемые по-разному объяснили участие в массовых беспорядках. Кто-то поддался призывам в Telegram-каналах. Другие пришли на акцию протеста из любопытства, а бросать различные предметы в правоохранителей стали под влиянием толпы, "потому что так делали другие".

Управление Следственного комитета по Брестской области призывает жителей региона не поддаваться на призывы к противоправным действиям, размещенные в Telegram-каналах. "Противоправные действия даже одного человека, находящегося в толпе, могут послужить причиной совершения аналогичных действий другими, а в последующем повлечь уголовную ответственность для всех лиц, их совершавших, - подчеркнул Дмитрий Конопляник. - Помните, что совершение преступления даже в большом скоплении людей не позволит избежать привлечения к ответственности. То, что находящиеся вокруг вас люди воспринимают как развлечение, может являться уголовно наказуемым деянием".-0-

Фото из материалов уголовного дела