8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент нескольких Telegram-каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

"По заявлениям прокуратуры Дзержинского района информпродукция Telegram-каналов "Дзержинск City", "КойданаваЧат" и "Койданава Навіны" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по заявлению прокуратуры Первомайского района Минска также признана экстремистскими материалами информационная продукция Telegrаm-группы "Первомайский 97%".-0-