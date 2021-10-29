Контент трех Telegram-каналов признан экстремистским

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны экстремистским формированием, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", - рассказали в МВД.
Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен.-0-