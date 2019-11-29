Контрабандистов с 50 коробами сигарет и альпинистским снаряжением задержали под Брестом

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники пресекли канал незаконного перемещения на территорию Евросоюза крупной партии табачных изделий. Информация об этом была опубликована сегодня на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В Брестском районе были задержаны семь граждан Беларуси. Злоумышленники, действуя согласно распределенным ролям и используя тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов, попытались переправить на территорию Польши около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.228-1 (незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.-0-

Фото Госпогранкомитета