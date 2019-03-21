Контрабандисты прятали сигареты в вагоны с удобрениями под Солигорском

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пресекли канал контрабанды табачной продукции в страны Балтии, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Двух мужчин задержали с поличным во время закладки сигарет в грузовые железнодорожные вагоны под Солигорском. "Делали они это вблизи одного из рудоуправлений ОАО "Беларуськалий", использовали формируемый для отправки состав с удобрениями. При осмотре места происшествия изъято 12 тыс. пачек сигарет", - проинформировали в УВД. Состав должен был отправиться за границу.

Фото УВД Миноблисполкома

Контрабандисты имели при себе совковую лопату, проволоку для пломбирования, а также 88 пломб и изготовленный кустарным способом пломбиратор. Для отслеживания обстановки и ведения переговоров они использовали тепловизор и несколько радиостанций, мобильные телефоны с собой не брали, пытаясь таким образом дополнительно обезопасить себя.

"Едва завидев приближающихся сотрудников милиции, мужчины бросились в разные стороны, но вскоре были задержаны. Один не отрицал своего участия в деле. Второй просто прикинулся спящим. Нагнавших его сотрудников милиции он уверял, что с вечера спит прямо в чистом поле", - рассказали в управлении.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к ранее выявленным на границе попыткам провоза сигарет за пределы Беларуси.-0-