Контрабандисты пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе два человека пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 4 февраля. В пограничной зоне тревожная группа обнаружила двух неизвестных. Они пытались незаконно переместить через границу контрабанду с помощью беспилотника.

"Нарушители не подчинились законным требованиям сотрудников органов пограничной службы и попытались скрыться, однако были задержаны. Злоумышленниками оказались граждане Беларуси 1980 и 1995 годов рождения", - проинформировали в ведомстве.

Пограничники обнаружили автомобиль Audi А6, который использовался для перевозки табачных изделий. У нарушителей были изъяты четыре короба сигарет, а также беспилотный летательный аппарат, устройства управления им и запуска, портативный тепловизор.

В отношении задержанных начат административный процесс по ч.1 ст.23.30 КоАП (нарушение пограничного режима) и ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Виновным грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) по каждой из статей либо административный арест за неповиновение.-0-