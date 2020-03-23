Контрафактный алкоголь на Br8 тыс. изъяли в Гродно

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Партию контрафактного алкоголя на сумму более Br8 тыс. изъяли правоохранители у жителя Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Сотрудники ГАИ УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Октябрьского РОВД остановили автомобиль. Иномарка была загружена коробками со спиртным. На бутылках не было белорусских акцизных марок.

"Всего обнаружено 388 бутылок водки различной емкости и наименований, а также 24 бутылки коньяка. Все спиртное на сумму более Br8 тыс. изъято", - сказали в милиции. Проводится проверка.-0-