Коробку с 440 патронами нашли при расчистке мелиоративного канала в Мостах

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах во время работ по очистке канала обнаружили коробку с боеприпасами. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники местного ЖКХ чистили мелиоративный канал по улице Зеленой. Под зарослями они обнаружили коробку с патронами. На место находки выезжала следственно-оперативная группа.

В коробке было 440 патронов калибра 7,62 мм, 1971 года выпуска. Боеприпасы изъяты. Специалистам Мостовского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз предстоит установить, пригодны ли патроны для стрельбы. По факту обнаружения находки проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Правоохранители напоминают, что при обнаружении взрывоопасных объектов не стоит прикасаться к ним, перекатывать или разбирать. Если по внешним признакам такая находка кажется безопасной, это не значит, что она не представляет угрозы для жизни. В случае обнаружения боеприпасов необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.-0-