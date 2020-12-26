26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание электропроводки вызвало задымление в Стародорожском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"25 декабря в 8.39 в МЧС поступило сообщение о задымлении на втором этаже в административной части трехэтажного кирпичного здания 1990 года постройки ГУ "Стародорожский дом-интернат для престарелых и инвалидов", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина задымления - короткое замыкание электропроводки в электрощите.-0-