29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Короткое замыкание электропроводки вызвало задымление в Стародорожском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"28 декабря в 20.14 поступило сообщение о задымлении на втором этаже в административной части трехэтажного кирпичного здания 1990 года постройки Стародорожского дома-интерната для инвалидов и престарелых по ул. Московской, 8а в городе Старые Дороги Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина задымления - короткое замыкание электропроводки в электрощите. -0-