Короткое замыкание холодильника привело к пожару в общежитии в Щучине

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Щучинские спасатели ликвидировали пожар в общежитии. Наиболее вероятная причина - короткое замыкание электропроводки холодильника. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в общежитии по улице Зеленой в райцентре поступило около 4 часов утра 27 июля. Уже через несколько минут к месту вызова прибыли пожарные расчеты. В одной из жилых комнат было обнаружено пламя над верхней крышкой холодильника.

"На ликвидацию огненного ЧП потребовалось несколько минут. С помощью порошкового огнетушителя работники МЧС не дали огню распространиться за пределы комнаты. Эвакуация жильцов не потребовалась", - рассказали в областном управлении МЧС.

В комнате в этот момент никого не было, загорание обнаружил сосед. Сейчас причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия - короткое замыкание электропроводки холодильника 2008 года выпуска.-0-