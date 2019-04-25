Костюковичская райбольница получила незаконно из бюджета более 126 тыс.

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области изучил эффективность использования государственных средств и имущества в Костюковичской центральной районной больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов.
Контролеры выявили простаивающее медоборудование, незаконное получение бюджетных средств в сумме Вr126,6 тыс., причинение учреждению здравоохранения вреда в сумме Вr1,7 тыс., нарушения законодательства о государственных закупках и аренде.
По результатам контроля в бюджет возвращены Вr79,8 тыс., возврат еще Вr46,8 тыс. находится на контроле комитета. Причиненный вред возмещен виновными лицами, учреждение и 5 его работников привлечены к административной ответственности, 9 нарушителей наказаны дисциплинарно.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.35 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.111 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.253 BYN
|3.267 BYN