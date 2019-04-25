Костюковичская райбольница получила незаконно из бюджета более 126 тыс.

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области изучил эффективность использования государственных средств и имущества в Костюковичской центральной районной больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов.

Контролеры выявили простаивающее медоборудование, незаконное получение бюджетных средств в сумме Вr126,6 тыс., причинение учреждению здравоохранения вреда в сумме Вr1,7 тыс., нарушения законодательства о государственных закупках и аренде.

По результатам контроля в бюджет возвращены Вr79,8 тыс., возврат еще Вr46,8 тыс. находится на контроле комитета. Причиненный вред возмещен виновными лицами, учреждение и 5 его работников привлечены к административной ответственности, 9 нарушителей наказаны дисциплинарно.-0-