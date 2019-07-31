Костные останки 70-летней давности обнаружили в кукурузном поле в Пружанском районе

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в кукурузном поле обнаружены костные останки человека, пролежавшие в земле не менее 70 лет, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Останки обнаружил 30 июля житель деревни Зиновичи. Мужчина шел в сторону озера через кукурузное поле и увидел на поверхности земли костные человеческие останки. О находке сельчанин сообщил в милицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со специалистом Государственного комитета судебных экспертиз.

При осмотре костных фрагментов эксперт предварительно установил, что останки принадлежат мужчине молодого возраста (до 30 лет). Судя по их состоянию, в земле они находились более 70 лет. По информации местных жителей, раньше на этом месте располагалось захоронение еврейской общины. Подтверждением тому является и наличие лежащих рядом камней, характерное для традиций еврейских захоронений.

"Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз в рамках проведения медико-криминалистической экспертизы установят, какому количеству людей принадлежат останки и давность их захоронения. Проводится проверка", - дополнила Татьяна Коток.-0-