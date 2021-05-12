Кот-д'Ивуар, Гвинея и Турция: три попытки нарушения границы пресекли гродненские пограничники

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники за выходные пресекли три попытки нарушения границы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Сразу две группы нелегальных мигрантов были задержаны 9 мая. Попытку незаконно попасть в Польшу предприняли четверо граждан Гвинеи. На заставу "Семеновка" поступил сигнал тревоги сигнализационного комплекса. Для проверки сработавшего участка выехала тревожная группа. Пограничники обнаружили следы четырех человек, ведущие в сторону границы. Вскоре были задержаны и сами нарушители.

В тот же день военнослужащие пограничной заставы "Привалка" задержали четверых граждан Кот-д'Ивуара, которые пытались незаконного попасть в Литву.

Еще одно попытку нарушения пресекли 11 мая. Местный житель сообщил на заставу "Брузги" о том, что заметил у границы неизвестного. На место выехала тревожная группа. Задержанного доставили на заставу. Нарушителем оказался 21-летний гражданин Турции. Он шел в страны Европы в поисках лучшей жизни.

Все задержанные доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении нарушителей начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима им грозит депортация с запретом въезда в Республику Беларусь на срок до 5 лет.-0-