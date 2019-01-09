Кот в Щучинском районе предупредил хозяина о пожаре

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот в Щучинском районе разбудил хозяина загоревшегося дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 8 января щучинские спасатели выезжали на пожар в деревню Корсаки. На месте происшествия расчеты МЧС увидели открытое горение кровли. "Выяснилось, что 32-летний хозяин живет один, нигде не работает. Как пояснил сам мужчина, вечером он покурил, затушил окурок в пепельнице и лег спать. Через некоторое время проснулся от того, что кот царапает лицо. В это же время в дверь стучала соседка, которая обратила внимание на дым. Покинуть дом через дверь не представлялось возможным, веранда оказалась охвачена огнем. Пришлось выбираться через окно", - рассказали в управлении.

Чуть более получаса ушло на борьбу с пламенем. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, имущество в доме, закопчены стены. Люди не пострадали.

Есть предположение, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Некоторое время погорельцу придется пожить у приятеля в соседней деревне.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС