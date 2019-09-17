17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Котел взорвался в жилом доме в Барановичском районе, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о ЧП в агрогородке Лесная поступила спасателям 16 сентября в 19.50. Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошел разрыв твердотопливного котла без последующего горения. Хозяйка дома и ее муж в тот момент находились в жилой комнате.

Из-за разрыва котла в топочной повреждены перегородка и оконное стекло. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия - отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления.-0-

Фото МЧС