Котельная горела в Гомельском районе

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе горела котельная организации по производству окон, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В центр оперативного управления днем 9 декабря от диспетчера сектора мониторинга "Молния" поступила информация, что в цеху по производству окон сработала система передачи извещений о ЧС, в пристроенной к цеху котельной - сильное задымление.

Прибывшие к месту вызова спасатели потушили пожар. Пострадавших нет. Повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м, имущество в котельной.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-