Котельная сельского ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Котельная сельского дома культуры в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла, пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасатели 20 марта в 14.59 получили сообщение о том, что произошел разрыв отопительного котла и обрушение конструкций котельной на территории дома культуры в деревне Хоростово. "Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что здание котельной разрушено без последующего горения, а кочегар в момент взрыва находился на территории и занимался заготовкой дров. Мужчина не пострадал", - рассказали в МЧС.

Позже стало известно, что во время электромонтажных работ в доме культуры в 13.00 котельная была обесточена. Предварительно, из-за остановки водяного насоса в работающем котле прекратилась циркуляция воды, что и привело к его разрыву. Были повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной.-0-

Фото МЧС