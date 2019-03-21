Котельная сельского ДК в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Котельная сельского дома культуры в Солигорском районе обрушилась из-за взрыва котла, пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Спасатели 20 марта в 14.59 получили сообщение о том, что произошел разрыв отопительного котла и обрушение конструкций котельной на территории дома культуры в деревне Хоростово. "Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что здание котельной разрушено без последующего горения, а кочегар в момент взрыва находился на территории и занимался заготовкой дров. Мужчина не пострадал", - рассказали в МЧС.
Позже стало известно, что во время электромонтажных работ в доме культуры в 13.00 котельная была обесточена. Предварительно, из-за остановки водяного насоса в работающем котле прекратилась циркуляция воды, что и привело к его разрыву. Были повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной.-0-
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