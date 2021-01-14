Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса

14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с Белорусским обществом Красного Креста и Министерством здравоохранения Беларуси оказали помощь в транспортировке травмированного белоруса, который попал в Красногорскую городскую больницу (Московская область, РФ) с переломом 5-го шейного позвонка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Андрею Саморукову 22 года, он родом из Костюковичей. Как рассказала близкий друг молодого человека Анна Королева, он решил отправиться в Россию, чтобы подзаработать на ремонт дома. Но так получилось, что еще до официального трудоустройства Андрей упал с 4-метрового забора и попал в больницу с серьезным переломом.

Пока молодой человек находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, его лечение на территории России было бесплатным. "Уже после того, как состояние стабилизировали, встал вопрос о транспортировке Андрея на родину. Нужна была большая сумма денег. Мы просили помощи у людей через социальные сети, в сборе средств помогал Костюковичский райисполком и предприятия города. Благодаря посольству Беларуси в Росси вышли на Красный Крест, который оказал нам огромную помощь. Буквально за день был решен вопрос о транспортировке и сопровождении Андрея в Беларусь", - отметила Анна Королева.

Сейчас Андрей Саморуков находится в Могилевской больнице скорой медицинской помощи. Его состояние все еще остается тяжелым, но стабильным. "И даже сейчас, когда наш друг уже находится в Беларуси, сотрудники Красного Креста продолжают с нами общаться, интересуются состоянием Андрея. Мы благодарны всем, кто поучаствовал в судьбе и помощи для Андрея. Его мама - инвалид по слуху. И нам одним было бы не под силу собрать такую сумму денег, - поделилась Анна Королева. - Важно, что у нас есть организации, которые готовы оказывать такую помощь. Хочется пожелать всем никогда не попадать в подобные ситуации и беречь себя и своих родных. Но нужно помнить о том, что всегда есть люди, которые готовы помочь даже в тех моментах, которые на первый взгляд кажутся безвыходными".

Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста Андрей Мартыновский, работа по оказанию помощи Андрею Саморукову проходила совместно с Министерством здравоохранения. "В нашей стране есть четко отлаженная схема по оказанию помощи людям, которые попали в похожую ситуацию. Для этого у Министерства здравоохранения есть специальные автомобили и бригады, для граждан нашей страны транспортировка в учреждения здравоохранения по территории Беларуси проводится бесплатно, - рассказал Андрей Мартыновский. - Ситуация с Андреем Саморуковым осложнялась тем, что у родных и близких не было необходимой суммы для организации перевозки по территории Российской Федерации. Мы не смогли остаться безучастными к истории молодого человека, хотя помощь такого плана - не основная деятельность нашей организации".

По словам Андрея Мартыновского, необходимую денежную сумму смогли найти в кратчайшие сроки. "Эту историю взяла под личный контроль генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко. Она связывалась с Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца. И сейчас, когда Андрей находится в Могилевской больнице, мы продолжаем общаться с родственниками и близкими молодого человека. Впереди у него еще большой путь реабилитации. Мы продолжим следить за судьбой парня и по мере наших возможностей будем оказывать необходимую помощь", - подчеркнул Андрей Мартыновский.-0-