Кратковременные осадки и до +9°С ожидают 26 апреля в Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные осадки и до плюс 9 градусов ожидают 26 апреля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем в отдельных районах возможны грозы.
Ветер будет западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем - до 3-9 выше нуля.-0-
Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь