Кража четырехлетней давности раскрыта в Поставах

9 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сыщики Поставского РОВД совместно с коллегами из УВД раскрыли кражу четырехлетней давности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В октябре 2017 года в Поставский РОВД обратился местный предприниматель. Мужчина сообщил, что, вернувшись с семьей с отдыха, обнаружил, что в его дом проник неизвестный. Злоумышленник похитил из жилища сейф, в котором хранились несколько тысяч долларов и примерно такая же сумма в белорусских рублях. Тогда установить личности подозреваемых не удалось.

Спустя четыре года удалось распутать дело. Выяснилось, что на кражу пошли два ранее судимых местных жителя и их знакомая. Компания знала, что в доме предпринимателя хранится внушительная сумма. Вечером злоумышленники на машине подруги приехали на место кражи, проникли в дом и утащили сейф со всем содержимым.

Доставив украденное в тихое место, подозреваемые попытались открыть сейф, использовав код, но этого у них не получилось. Тогда при помощи подручных средств они сделали в стенке отверстие, через которое достали купюры. После этого сейф утопили в озере. Там же его через несколько лет и обнаружили водолазы, которых к поискам подключили правоохранители.

Один участник кражи умер спустя полгода после совершения преступления, в отношении другого возобновлено уголовное дело. Также правоохранители дадут правовую оценку действиям третьей участницы ночного визита в чужой дом.-0-