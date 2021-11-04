Кража креплений с железной дороги раскрыта в Могилевском районе

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе раскрыта кража креплений с железнодорожного пути, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"На перегоне Буйничи - Черноземовка, вблизи деревни Салтановка, с железнодорожных путей были похищены металлические клеммы, клеммные чашки, шайбы, гайки и болты. Эти детали соединяли рельсы со шпалами. Перегон действующий: ежедневно в направлении Могилев - Жлобин по нему проходит немало пассажирских и грузовых составов. Сумма ущерба - около Br360. Однако нужно понимать, что несанкционированный демонтаж креплений с железнодорожного пути мог привести к трагедии", - рассказали в УВД.

Оперативники Могилевского РОВД выяснили, кто похитители. 40-летний мужчина и 45-летняя женщина, неработающие жители деревни Салтановка, на неделе неоднократно приходили к железной дороге. Гаечными ключами они откручивали крепления и сразу же сдавали в пункт приема металлолома. Вырученные деньги тратили на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.-0-