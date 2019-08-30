Кражу молодняка КРС с ферм раскрыли в Жлобинском районе

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе раскрыли кражу молодняка крупного рогатого скота с ферм сельхозпредприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В сельскохозяйственном предприятии "Бобовский" в деревне Черная Вирня при пересчете молодняка крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме обнаружили пропажу 5 телок. После заявления директора на место выбыли сотрудники уголовного розыска Жлобинского РОВД. Причиненный ущерб, по подсчетам, составил Br4257.

Через два дня поступило заявление о краже из соседнего хозяйства "Свердловский". На МТФ в деревне Шапарня выявили пропажу 9 бычков весом от 150 до 200 кг каждый. Сумма ущерба - почти Br11 тыс.

Оперативники вышли на след злоумышленников - двоих жителей деревни Антоновка. Один из них уже был неоднократно судим за кражи скота. Как выяснилось, животных выводили с территории МТФ, а потом привлекали для перевозки индивидуального предпринимателя. Отвозили телок и бычков на границу с Россией в Чечерский район, где реализовывали предпринимателю, который занимается закупкой молодняка КРС живым весом.

Материалы проверки переданы в Жлобинский РОСК для правовой оценки. Один из подозреваемых задержан.-0-