Кричевское предприятие недоплатило более Вr130 тыс. налогов

14 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Неполная уплата налогов в сумме более Вr130 тыс. выявлена работниками Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области в ходе проверки кричевского предприятия. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УДФР КГК по Могилевской области Сергей Соловьев.

Предприятие в течение 2016-2017 годов занималось реализацией зерна без документов, подтверждающих его приобретение, а также скрывало от налогообложения выручку, полученную от продаж субъектам хозяйствования России и Беларуси.

После проверки руководство предприятия представило проверяющим в качестве документов, подтверждающих приобретение зерна, акты закупок от резидента Российской Федерации. Но специалисты КГК установили, что они недействительны. Не согласившись с вынесенным решением о взыскании платежей в бюджет, предприятие обжаловало его в экономический суд Могилевской области.

По результатам рассмотрения дела суды первой апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу о законности и обоснованности вынесенного решения, в связи с чем в удовлетворении жалобы предприятию отказано.-0-