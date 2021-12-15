Криминальный авторитет вымогал деньги за "покровительство"

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На 49-летнего жителя Оршанского района вышли оперативники витебского областного управления ГУБОПиК. Мужчину задержали после получения более Br12 тыс. от 39-летнего предпринимателя. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации министерства, подозреваемый с 2019 года угрожал коммерсанту насилием и расправой, а также распространением личных сведений. "В результате жертве было навязано так называемое криминальное покровительство. Цена неприкосновенности - разовый платеж в несколько тысяч долларов США и ежемесячные "взносы" по $100", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное под угрозой убийства. Проверяется его причастность к совершению подобных преступлений. Поэтому если вы пострадали от действий этого человека, просим сообщить об этом по телефонам 8 (0212) 66-50-44, 8 (0212) 67-48-76 или 102.-0-