Криптовалюту на $34,5 тыс. похитили у жителя Гомельского района

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Гомельского района похитили криптовалюту на общую сумму $34 500. Такая информация содержится на официальном сайте Следственного комитета Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, 32-летний мужчина взял у отца большую сумму денег и решил приумножить ее путем торговли на бирже криптовалютой. Он зарегистрировал электронный кошелек и перевел на него приобретенную на отцовские деньги криптовалюту. Туда же перевел криптовалюту, взятую в долг у друга.

Затем потерпевший решил установить популярное расширение для браузера, которое функционирует как кошелек для криптовалют и позволяет осуществлять операции на бирже. Мужчина ввел в поисковую систему запрос на установку расширения и воспользовался первой предложенной ссылкой. По запросу программы он ввел реквизиты своего электронного кошелька. Через некоторое время обнаружил отсутствие денег на счету.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси.-0-