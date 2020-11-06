Кроссовер сбил пешехода в Толочинском районе

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе в ДТП погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 5 ноября около 20.00 в районе деревни Малое Высокое. Водитель кроссовера сбил мужчину, личность которого пока не установлена. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото или видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).-0-