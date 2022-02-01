Крупная кража денег и золота в Витебске раскрыта по горячим следам

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанин украл у жительницы областного центра деньги и драгоценности почти на Br55 тыс., правоохранители поймали злоумышленника по горячим следам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратилась жительница областного центра с заявлением о пропаже $19 тыс. и 14 ювелирных украшений. Сумма ущерба составила около Br55 тыс. Установлено, что похититель проник в дом, отжав стеклопакет.

В течение нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Витебска. Похищенные деньги и драгоценности мужчина спрятал в специальном тайнике, который оборудовал в своем автомобиле.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.-0-