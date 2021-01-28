Крупная партия гашиша и нелегалы в фуре: таможенники составили топ-5 задержаний 2020 года

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня составила топ-5 самых ярких задержаний по итогам 2020 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В прошлом году белорусские таможенники пресекли крупнейшие за последнее десятилетие попытки незаконного ввоза гашиша и психотропов. Так, в октябре в пункте пропуска "Урбаны" на границе с Латвией в морском контейнере с пестицидами, который везли из Риги, было обнаружено 668 кг гашиша. Партия была рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость наркотика на черном рынке составила бы порядка $13,4 млн", - рассказали в ГТК.

Крупную партию психотропов (182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина) обнаружили в конце года брестские таможенники во взаимодействии с пограничниками. Ее пытались ввезти из Сербии через пункт пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе, спрятав в промышленном оборудовании. Такого количества психотропов хватило бы более чем на 600 тыс. доз, а общая стоимость на черном рынке достигла бы более $3,5 млн.

В топ-5 вошло и нетипичное правонарушение, выявленное минскими таможенниками в мае при досмотре грузового отсека автопоезда Scania, прибывшего из Сербии. "Согласно товаросопроводительным документам, в фуре находилась партия картона, но по факту среди товара спрятались еще два молодых человека 2004 года рождения. При себе у граждан, предположительно Афганистана, не было никаких документов, удостоверяющих личность", - отметили в ГТК.

Еще одно нарушение пресекли гродненские таможенники в декабре в пункте пропуска "Котловка". Из Литвы на территорию Евразийского экономического союза пытались незаконно ввезти более 400 кг черной икры осетра. Деликатесный продукт везли среди заявленной в документах партии пищевого мака в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима. Также на икру не было документов, в том числе фитосанитарного сертификата. Оценочная стоимость продукта превысила 200 тыс. евро.

Кроме того, сотрудники Оперативной таможни в пункте пропуска "Каменный Лог" предотвратили незаконный ввоз на территорию ЕАЭС более 7 тыс. единиц инвентаря и снаряжений для спорта известных австрийских, французских, итальянских и немецких производителей. Там были лыжи, сноуборды, горнолыжные шлемы, ботинки и иная экипировка. Стоимость снаряжения была занижена в семь раз. Согласно оценке, она составляла порядка Br830 тыс.-0-