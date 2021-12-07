Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Слонимском районе

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Слонимского РОВД на территории района изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Вечером 5 декабря местный 45-летний житель передвигался на автомобиле "Фольксваген-Транспортер", когда его близи деревни Шиловичи остановили правоохранители. Имевшаяся оперативная информация подтвердилась: при досмотре транспортного средства было обнаружено полтонны спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые канистры", - рассказали в УВД.

Мужчина и ранее попадал в поле зрения сотрудников милиции - привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Изъятое оценено на Br7,5 тыс. Составлен административный протокол.-0-