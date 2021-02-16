16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший наркосиндикат выявили в Гомельской области. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На организованную группу областной наркоконтроль вышел в декабре прошлого года. При поддержке коллег из районных ОВД и ОМОН в течение двух месяцев задержали свыше 30 человек, причастных к незаконному обороту психотропов и гашиша. Все работали на один интернет-магазин.

"Оперативники начали устанавливать дилеров после задержания 19-летнего гомельчанина, у которого дома и в организованных им тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP", - рассказала Ольга Чемоданова. В дальнейшем у членов группы обнаружили свыше 2,5 кг альфа-PVP, 0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 200 г гашиша и 180 г MDMA (экстази). Это почти 14 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около $230 тыс., уточнила пресс-секретарь.

Большинство задержанных - жители Гомельской области, еще несколько человек из Могилевской. Их возраст - от 16 до 40 лет. Некоторые привлекались к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

В МВД отметили, что изобличить организованную группу удалось благодаря современным тактическим приемам и методам. Правоохранители продолжают устанавливать причастных к деятельности интернет-магазина.-0-