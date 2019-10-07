Крупного наркодилера из России задержали в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупного наркодельца из России задержали в Минске, он хранил свой товар на ул.Неманской. Часть партии наркотиков весом почти 8 кг обнаружили и изъяли уже на территории Смоленска, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Белорусские и российские правоохранители пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Операцию по задержанию 36-летнего наркодилера оперативники УВД Миноблисполкома проводили в Минске на ул.Неманской. Там мужчина хранил запрещенные вещества.

"В момент задержания у него обнаружили и изъяли около 250 г уже расфасованного дурмана, который предназначался для продажи в Минском районе. Вторую часть наркотиков в количестве почти 8 кг обнаружили и изъяли на территории Смоленска сотрудники ГУНиПТЛ МВД Беларуси и местной полиции", - рассказала Ольга Чемоданова. Мужчина занимался продажей метамфетамина, метилэфедрона, героина, гашиша и марихуаны.

Россиянин ранее был неоднократно судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство. Он при помощи мессенджеров списывался с поставщиком наркотиков и, получая координаты тайников, забирал товар в Смоленске. Там же он сооружал тайники для потребителей. При этом личный контакт с поставщиками и потенциальными покупателями отсутствовал. Таким же способом мужчина наладил сбыт наркотиков более мелким реализаторам и на территории Беларуси.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров) УК. Управлением Следственного комитета по Минску проводится расследование.-0-