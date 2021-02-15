Крупную партию контрафактного спиртного изъяли в Ивьевском районе

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию контрафактного спиртного изъяли правоохранители в Ивьевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Спиртное выявили сотрудники РОВД во время рейда. У одной из деревень на дороге милиционеры остановили микроавтобус "Фольксваген". Внутри было около 700 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые канистры. Контрафактный груз перевозил нигде не работающий 29-летний местный житель.

"Изъятое оценено в Br7 тыс. Проводится проверка", - сообщили в милиции.

Мужчина и ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В конце ноября прошлого года его уже задерживали при транспортировке контрафактной спиртосодержащей жидкости.-0-

УВД Гродненского облисполкома