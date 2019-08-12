Крупную партию косметики и БАДов пытались незаконно ввезти в Беларусь

12 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники выявили незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза свыше 17 тыс. единиц косметики, БАДов и других товаров, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Транспортное средство MAN со сборным грузом следовало через пункт пропуска "Урбаны" из Латвии. "Применение системы анализа и управления рисками позволило таможенникам установить факт наличия в грузовом отсеке транспортного средства незаконно перемещаемого товара, поэтому автомобиль был направлен на таможенный досмотр. Результаты его проведения подтвердили факт нарушения законодательства: среди указанных в сопроводительных документах товаров в грузовом отсеке авто находились незаконно перемещаемые косметические средства, биологически активные добавки, эфирные и массажные масла, а также одежда и аксессуары", - отметили в таможне.

Стоимость незадекларированного товара по предварительной оценке составляет порядка Br50 тыс.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа с конфискацией незаконно перемещаемых товаров либо без нее (по решению суда).-0-