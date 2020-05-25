Крупную партию мефедрона изъяли в Витебске

25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали двух наркодиллеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В поле зрения сотрудников по наркоконтролю и противодействию торговле людьми попала ранее судимая жительница областного центра. Витебчанка 1983 года рождения устроилась курьером и закладчиком в интернет-магазин, который занимается распространением наркотиков. За товаром женщина ездила в Минск, где взяла в условном месте крупную партию запрещенных веществ. По приезде в Витебск она была задержана. При обыске правоохранители изъяли у нее сверток, в котором находилось 100 г (1 тыс. доз) особо опасного психотропного вещества - мефедрона. "Стоимость этой партий, крупнейшей в этом году на территории области, на черном рынке составляет примерно Br8 тыс.", - отметил Виталий Сапроненко.

Во время дальнейших оперативных мероприятий милиционеры вышли на еще одного распространителя наркотиков, который был связан с изъятой партией. Им оказался неработающий житель областного центра 1992 года рождения. Он также был задержан. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 328 УК.-0-