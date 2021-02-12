Крупную партию наркотиков изъяли в Могилеве

12 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве у двух жителей областного центра изъяли крупную партию особо опасного психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники наркоконтроля могилевского УВД совместно с коллегами из Ленинского РОВД пресекли канал поставки психотропов в нашу страну из Российской Федерации, - рассказали в УВД. - В конце января в Могилеве была задержана 46-летняя местная жительница: в салоне ее машины было обнаружено 1,5 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. По оперативным данным, женщина работала на интернет-магазин в качестве оптового закладчика".

Буквально через несколько дней, уже в феврале, правоохранители задержали 25-летнего гражданина Туркменистана, временно проживающего в Могилеве. Мужчина занимался закладками психотропов для того же интернет-магазина. В специально оборудованном тайнике он хранил 0,5 кг альфа-PVP. Опасное вещество изъято.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков.-0-