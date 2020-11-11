Крупную партию насвая изъяли у жителя Жлобина

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский наркоконтроль изъял из незаконного оборота крупную партию насвая, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Бойцы наркоконтроля во время оперативно-разыскных мероприятий вышли на 27-летнего неработающего жителя районного центра. По информации, мужчина хранил на съемной квартире крупную партию насвая.

Оперативники вместе с патрульными вечером 10 ноября дома у жителя райцентра обнаружили насвай весом 11,25 кг. Часть некурительного табачного изделия товара уже была расфасована для продажи на территории райцентра.

На нарушителя составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Санкции статьи предусматривают штраф от 10 до 40 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

В УДВ добавили, что мужчина ранее судим. В этом году у дилера уже изымали более 18 кг некурительного табачного изделия. В 2017 году за незаконные операции с насваем у него конфисковали автомобиль.-0-