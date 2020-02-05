Крупную партию спиртосодержащей жидкости изъяли у перевозчика из Мозыря

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области милиционеры изъяли 1,5 т спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня ночью сотрудники ОГАИ и ОБЭП Калинковичского РОВД на автодороге Р35 Калинковичи - Хойники остановили автомобиль "Фольксваген Транспортер". В машине обнаружили 52 канистры емкостью по 10 л с жидкостью, имеющей характерный запах спирта. Неподалеку в лесном массиве милиционеры нашли еще 96 канистр со спиртом. Также две емкости обнаружили по месту жительства водителя в Мозыре.

Документов на спиртосодержащую продукцию у мужчины не было. Жидкость изъяли и направили на экспертизу. В отношении перевозчика начат административный процесс.-0-